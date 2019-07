Roberto Apaza, gerente de Incatops: “Para mejorar el precio de la fibra se necesita calidad”

Síguenos en Facebook

Después de Puno, Arequipa es la segunda región con mayor producción alpaquera. Los comuneros de las partes altas Caylloma, Arequipa y Castilla, siempre reclamaron por los bajos precios de la fibra, sostuvo el gerente de Inca Tops, Roberto Apaza.

¿Cómo fue cambiando el mercado que requiere la fibra de alpaca?

Todos los mercados evolucionan, la alpaca es un referente en el mundo. Todos los mercados pelean por la fibra y para ser competitivos hay que darle calidad y eso significa tener trabajo.

¿Cuánto movimiento económico genera este trabajo? Arequipa es la metrópoli de la alpaca, porque el 90% de la fibra se procesa en esta ciudad, el resto debe ser en Lima.

¿Cuántas toneladas se logran? Entre Incatops y Michel debe procesar 150 mil quintales, de los cuales el 60% debe corresponder a Michel, 30% Incatops y el 10% restante a los demás, como los artesanos.

En recursos económicos, ¿cuánto significa esto? Hemos llegado a pagar mil 900 soles por quintal, de noviembre a marzo que es la campaña más alta, luego se reduce.

Los criadores se quejan por los precios bajos que pagan las empresas, consideran que no valoran su trabajo.

No es cierto lo que dicen, lo que pasa es que el mercado pone el precio. Si nosotros cautivamos el mercado externo, que ahí está la demanda, entonces el precio sube como este año ocurrió. Si no le damos calidad, comienza a reemplazarse por otras fibras que tienen mejor calidad y costo. Si no hay demanda, el precio cae.

¿Hay un nuevo mercado que requiere esta materia prima? Los principales mercados son los europeos, Estados Unidos, China, Japón, pero los árabes también empezaron a solicitar la fibra, aunque en una cantidad mínima.

La agricultura, minería son los motores de la economía, pero el textil tiene su aporte, ¿cuánto significa?

Es un producto bandera, es un símbolo aunque no tenemos mucha alpaca, el mundo textil significa el 0.3%, pero de esto viven muchas personas. Necesitamos mejorar la genética de las alpacas para obtener fibras finas. Si pudiéramos hacer dos esquilas al año, sería genial.

FRASE

El mundo textil significa el 0.3% de la economía, pero de esta actividad viven muchas personas”