Rojinegros lamentan el resultado con Unión Comercio

Luego del empate (1-1) del lunes pasado en Nueva Cajamarca con Unión Comercio, parte del plantel del FBC Melgar llegó anoche y mañana lo hará el resto, para volver este jueves a los entrenamientos para su partido ante Sport Huancayo, del próximo domingo 18 de local en el estadio de la UNSA, a las 15:30 horas.

“Perdimos dos nuevos e importantes puntos, tuvimos muchas ocasiones de gol pero no las acertamos. Me cuesta aceptar este resultado, porque hicimos un buen partido. El penal fue dudoso pero lejos de eso, tenemos que ser contundentes”, sostuvo el goleador Bernardo Cuesta.

El seleccionado nacional, Nilson Loyola, consideró que de una manera absurda dejaron escapar la victoria. “Para avanzar no podemos volver a tener este tipo de resultados , cometidos un error y nos costó el empate. Se me presentó la ocasión de anotar, pero el resultado me quitó en parte esta alegría’

El lateral Giancarlo Carmona, lamentó igualar de esa forman con Comercio. “Es algo que no encuentro explicación; dominamos todo el partido,, pero el penal nos sorprendió. Fastidia mucho regresar con un punto cuando los tres eran de nosotros”,dijo contrariado.