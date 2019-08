Ruta de las picanterías: “Transmitimos cultura, no solo vendemos comida” (FOTOS)

Síguenos en Facebook

Rafael del Carpio y Aladhir Ortiz no solo comparten un matrimonio de más de 30 años, también su amor por la típica comida arequipeña. Lejos de ser un cliché, donde la mujer cocina y el hombre administra el negocio, es Rafael quien lleva la sazón en la sangre y hace de Los Leños de Yumina una de las picanterías más reconocidas de la ciudad. Ajíes y maíces colgando de los techos, fogones, batán y chombas a pocos metros de las mesas desde donde se divisa el Misti y los andenes de Yumina, hacen de esta picantería un testimonio viviente de la Ciudad Blanca de antaño. Correo conversó con Rafael sobre este refugio para el paladar.

¿Bajo qué circunstancias nace Los Leños de Yumina? Empezamos la picantería por mis abuelas, Teófila y Margarita del Carpio. Ellas tenían una panadería y a la vez vendían chicha de maíz kulli (maíz negro). Continuó el legado con mi tía Ayda del Carpio, quien me enseñó, pero yo tengo la sazón de mi madre, Julia Elena Fuentes del Carpio, y aquí estamos.

¿A qué edad empezó su curiosidad por la cocina? Yo quemé mi primer tazón a los 8 años. Puse un tazón de plástico al fogón para hervir papitas chauchas (risas). Me cayó la cuera. Miraba como elaboraban la comida y cuando comía todo era rico y quise aprender, a pesar que en ese tiempo no era bien visto un hombre en la cocina.

¿Cuándo perfeccionó su técnica? Mi tía Ayda se casa y me lleva a Ica por 2 años, donde pone la picantería El Rinconcito Arequipeño. Me llevó por 2 años. Toda mi vida estuve detrás de la concha y la forma tradicional de hacer la comida arequipeña, así que ella complementó lo que me faltaba.

Tengo entendido que usted vivía en Sabandía, ¿cómo llegó a Yumina? Mi madre que, ya tenía la visión de este negocio, me dijo que fuera a Yumina, a las chacras de mi padre, para que ganara dinero. Ella falleció meses después. Cuando llegamos era un corralito abandonado. Luchamos mucho y tuvimos grandes caídas.

¿Recuerda alguna? Son muchas, pero la que sí nos quebró fue la perdida de mil 500 cuyes, les entró una enfermedad y murieron. Fue triste porque recién empezábamos. Por eso digo que nuestra comida hace maravillas, a pesar de tener pocas mesas la gente venía, a pesar de estar lejos a la ciudad, ellos seguían viniendo y es que si se da un buen plato la persona recomienda a mil, pero si es malo otros 2 mil saben que el lugar no es bueno y no vienen. Gracias a Dios, nunca nos han faltado clientes.

¿Qué encuentra la gente en Los Leños de Yumina que no hay en otra picantería? Transmitimos cultura, no solo vendemos comida. La gente puede ver cómo hacemos la comida. Ají de bagres y lacayote, sango con pepián de cuy, locro de pecho, adobo, guisos, chicha... Usamos insumos arequipeños y todo elaborado de forma tradicional a batan y fogón. He visto abuelitos secándose las lágrimas al encontrar tantos instrumentos usados en las cocinas de antes dispersos en la picantería. Solo un lugar donde se hacen las cosas con amor puede sacar a flote tanto sentimiento.

¿Cuál es su legado? Mis dos hijos decidieron estudiar gastronomía. No los obligué, fue algo que les nació y yo me siento feliz. Ellos conocerán un mundo de comidas, pero los ingredientes y recetas arequipeñas se quedarán con ellos. Es la herencia más grande que les puedo dejar. Toda la vida he recibido consejos de mis abuelas, tía y mi madre, acerca de nuestra comida. El arequipeño tiene un paladar único, le gusta la buena comida y sabe reconocer un buen plato. Siempre hemos estado a la altura de todo eso.

¿Nos puede compartir alguna de sus recetas secretas? Sí, en realidad siempre he compartido muchos ingredientes y recetas, incluso con chefs de otros países que han llegado aquí solo para comer algún platillo en especial. Pero lo que hace especial un plato, sin dudas, es hacerlo con amor a Arequipa.

Perfil- Rafel del Carpio, dueño de Los Leños de Yumina. Llegó a Yumina en 2001 e inició con la picantería Los Leños de Yumina entre carencias, hoy es símbolo de la mejor comida arequipeña.