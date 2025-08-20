La clínica Paz Holandesa abrirá el sábado 23 de agosto sus puertas a la comunidad arequipeña para celebrar la tercera edición del Salud Fest, una jornada gratuita dedicada a la promoción de la salud y el bienestar familiar. El evento se realizará de 08:30 a 13:00 horas en la sede del establemiento, ubicada en la urbanización Villa Continental, calle 4 N° 101, distrito de Paucarpata.

El Salud Fest 2025 ofrecerá charlas educativas, talleres interactivos, actividades lúdicas para niños, stands informativos y sorteos con premios especiales.

“La salud no solo se trata de prevenir enfermedades, sino de construir comunidades informadas y activas. Este festival busca justamente eso: acercar el conocimiento médico a las familias en un entorno accesible y amigable”, señaló Mario León, director de la clínica Paz Holandesa.

El evento, de ingreso libre, está dirigido a personas de todas las edades e incluirá la participación de marcas invitadas del sector salud y bienestar, quienes brindarán orientación y muestras de productos.

Actividades

- Talleres prácticos sobre alimentación saludable y primeros auxilios.

- Juegos educativos y dinámicas para niños.

- Sorteos con productos donados por empresas aliadas.

- Consultas médicas gratuitas y despistaje dental.

- Sesiones demostrativas de psicoprofilaxis del climaterio, dirigidas a mujeres en etapa de transición menopáusica.

El Salud Fest se ha convertido en un referente local por su enfoque preventivo y su capacidad para congregar a cientos de personas en un solo día.