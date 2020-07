​Sancionarán a policías de Arequipa por acudir a hospital durante la madrugada

El jefe de la Novena Macro Región Policial Arequipa, general PNP Víctor Zanabria Ángulo indicó la mañana de hoy que sancionarán al personal que se movilice durante las madrugadas, incumpliendo el toque de queda, para acudir a los exteriores del Hospital de la Policial a que les practiquen las prueben de descarte COVID-19.

La autoridad dio estas declaraciones en respuesta a los videos que vienen circulando en las redes sociales donde se ve a suboficiales sentados en sillas cubiertos con brazadas soportando las bajas temperaturas que suele registrarse en la ciudad.

"No entendemos cual ha sido la intensión de ese personal de venir en horas de la mañana, cuando no hay atención en este y ningún hospital. No hay ni clínicas que atienda traje o consultorios a estas horas de la madrugada", señaló Zanabria, quien recalcó que lo único que opera es el área de Emergencia.

MANO DURA

El general también mencionó que están identificado al personal que realizó los videos y que también recibirán una sanción.

Cómo se recuerda, los policías arequipeños denunciaron en varias oportunidades manos tratos y falta de implementos médicos para poder ser atendidos cuando tienen síntomas de COVID-19.

Sobre estas observaciones, la autoridad policial señaló que han contratado 20 enfermeras y 20 médicos, que existen 4 camas UCI (ya ocupadas) y 49 camas de internamiento.