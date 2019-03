Sedapar solicitó cita al presidente del CRA, pero no informó

Síguenos en Facebook

El consejero regional de Arequipa, Harberth Zúñiga con documentos en mano informó ayer que el gerente general de Sedapar, Juan Carlos Córdova solicitó el pasado 20 de febrero una reunión de trabajo al presidente del Consejo Regional de Arequipa, Ronald Veto Bernal, pero éste no lo informó al pleno del consejo. Tampoco dio a conocer que el director representante del Gobierno Regional, Roberto Rosado le remitió un informe sobre la situación de la falta de agua en Majes.

Mediante oficio 112-2019/S-30000, Córdova pidió a Bernal que le fije fecha y hora con los demás miembros del CRA para dar a conocer los proyectos de saneamiento.

DESINFORMA. El 18 de marzo el representante del Gobierno Regional en Sedapar, Roberto Rosado mediante oficio 02-19/S-30100 le respondió a Veto Bernal que la infraestructura que permite dotar de agua potable a Majes no la construyó la empresa sino que fue un proyecto de obra por impuestos del municipio distrital con el Banco de Crédito del Perú por S/70 millones. Asimismo, le explica que la obra no fue entregada en óptimas condiciones, pero fue recepcionada y es operada por Sedapar, sin embargo, ante las lluvias recibieron agua con turbidez que ocasionó el desabastecimiento. “Pero el presidente no informó nada de esto en la sesión de consejo del 19 de marzo, me pregunto, la intención es hacer quedar mal a nuestro representante o hacer parecer lo que no es, cuando dice que quiere funcionarios eficientes”, dijo Züñiga tras señalar que habría intereses políticos para cambiar a Rosado sin justificación y recordó que él fue elegido por el Ministerio de Vivienda entre cuatro ternas que elevó el Gobierno Regional en el 2018 y su labor dura tres años.

PLANTADOS. Roberto Rosado y el gerente general de Sedapar, Juan Carlos Córdova acudieron ayer al CRA pues fueron citados a las 10:00 horas por Veto Bernal y solo 3 de los 14 consejeros acudieron. “Me dio vergüenza atenderlos y excusarnos por la suspensión pues ni siquiera se les informó, al parecer la fiesta en Castilla estuvo muy buena,” dijo Zúñiga.

Defensa.Harberth Zúñiga señaló que se convertirá en un recio defensor de Roberto Rosado si lo quieren sacar irregularmente.

CIFRA.625 soles es la dieta que recibe Rosado como director representante del GRA en Sedapar.