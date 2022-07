El sicariato y la extorsión aumenta en Arequipa. A través de un mensaje, los miembros de una organización criminal amenazaron al propietario de una cevichería en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.

En el mensaje el interlocutor se identifica como integrante de una banda criminal dedicada al sicariato y la extorsión. Advierten que acudieron al local y no notaron un hombre de seguridad por lo que siguen los pasos de su establecimiento y su familia.

“… tú sabes cómo son estas cositas con los bandidos, todo negocio sea grande o pequeño paga acá, nosotros estamos buscando un apoyo económico de tu parte a mi grupo. Prácrito nomás, si no me das 5 mil soles, imagínate tofo el problema que se te viene encima, porque no vas a querer que deje esa dinamita en la puerta de tu local…”, se lee en parte del mensaje que le envió al celular.

El extorsionado se atreve a advertir que no de aviso a la Policía y también envió dos videos, en uno de ellos muestra la supuesta dinamita que haría estallar y en el segundo muestra a un hombre manipulando un revolver.

MIRA EL VIDEO AQUÍ

Piden 5 mil soles a cambio de no lastimar a familia en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero