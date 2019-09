Sin Majes Siguas II y Tía María se reducen las fuentes de trabajo

Síguenos en Facebook

Los proyectos Majes Siguas II y Tía María debieron iniciarse este año. Sin embargo, por diversos problemas no se pueden concretar y esa situación afecta la creación de fuentes de trabajo para los jóvenes que egresan de las universidades e institutos superiores.

La presidenta de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA), Jessica Rodríguez Gutiérrez, dijo que a nivel nacional un promedio de 400 mil jóvenes terminan sus estudios superiores, y para que tengan trabajo se necesita que el país crezca cerca del 4%. En resumen cada punto de crecimiento del producto bruto interno (PBI) significa 60 mil puestos de trabajo.

La posición de la Cámara de Comercio es de abrir la inversión privada, entre las cuales se encuentra la minera. “Una inversión minera bien hecha, respetando los recursos naturales y el medio ambiente y que sea formal, siempre será bienvenida y en ese sentido saludamos que se haya logrado realizar el Perumin en su edición 34”, indicó Rodríguez.

DIÁLOGO. Al inicio de la gestión del gobernador regional, Elmer Cáceres, hubo una reunión con representantes del gremio empresarial, pero fue protocolar, sin embargo posteriormente no se pudo concretar una nueva cita para analizar el retraso de los grandes proyectos.

El análisis del gremio no es alentador, respecto al desarrollo económico de la región, ya que hasta el 2017 el crecimiento fue más alto que el promedio nacional, pero en 2018, al no haber inversiones, solo fue de 2.5%. Este año se había proyectado un crecimiento de 3.5%, pero al no haberse iniciado Majes II y Tía María, el futuro es incierto.