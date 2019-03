Sindicato de Transportes niega corrupción pese a denuncias

Síguenos en Facebook

El gerente regional de Transportes y Comunicaciones, Grover Delgado Flores, señaló que el secretario general del Sindicato de Trabajadores, Remis Zegarra, trata de tapar el sol con un dedo al decir que no hay corrupción o mafia en dicha dependencia.

“Él (secretario) ha salido a decir en los medios que en Transportes para conseguir brevetes no hay corrupción, pero la Fiscalía lo ha desenmascarado, porque cobraban 130 mil soles diarios en temas de corrupción. El señor no puede decir que no había esas cosas”, dijo.

TRASPARENTE. Precisó además que ahora Remis Zegarra trata de confundir a la población, diciendo que el gerente Grover Delgado aprueba a postulantes de manera irregular, cuando lo único que busca es hacer valer los derechos de quienes van a sacar una licencia de conducir.

Precisó que seis personas se quejaron porque no los evaluaron correctamente, por ello se les volvió a tomar los exámenes conforme a norma, pues se revisaron los vídeos, comprobándose que los desaprobaron de manera incorrecta o irregular. Por lo tanto, ordenó que se los volviera a evaluar, de estos solo dos aprobaron, el resto se equivocó por nerviosismo. También se cambió a tres evaluadores por cometer errores.

“Solo hice tomar los exámenes conforme a norma, pero los actos irregulares fueron cometidos por ese señor (Remis Zegarra), pues en una radio destaparon que tiene procesos administrativos y varias personas ya lo han identificado por redes como él que cobraba las coimas. El modus operandi era desaprobarlos a la primera, luego una vez más y en la tercera le tentaban al postulante que pagara un soborno”, dijo.

Respecto a una posible huelga del sindicato, pidió a los miembros de este gremio que empiecen hacer sus labores y no perjudiquen a la población.

Finalmente, anunció que contratarán a 15 nuevas personas para mejorar el servicio e la expedición de brevetes.

Trabajadores.En la gerencia de Transportes hay 192 trabajadores, el 90% está sindicalizad. Una parte apoya las medidas, la otra no