Sindicato de Sedapar en contra de la politización de la empresa de saneamiento

No se callaron y hablaron claro. Los representantes del Sindicato de Trabajadores de Sedapar pidieron que dicha entidad no se politice porque los perjudicados serán los usuarios.

"No queremos nunca más corrupción ni injerencia política en Sedapar. Yo no veo cual es el interés del gobierno regional para cambiar a Roberto Rosado por temas de gustos o deseos; en una institución no se trabaja así es de acuerdo a ley", enfatizó el secretario general del sindicato, Elmer Arenas.

Aclararon que la defensa no es con la persona sino con la gestión que realiza y que se puede mostrar en el Plan Maestro Optimizado que el 2017 alcanzó el 97%.

A quien si quieren que sea retirado es a Luigui Mendoza, quien es representante de la comuna provincial y a la vez solicitaron que explique la relación que tiene con una persona que ingresa constantemente a la empresa. "Si ellos persisten en sacar al señor Rosado nos iremos a una huelga convocando a todos los sindicatos y haremos marchas al gobierno regional y municipio provincial", sentenció.