Solicitan presencia de Celina Del Carpio en el CRA por concurso

La presencia de la gerenta de Desarrollo e Inclusión Social del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), Celina Del Carpio, será solicitada para este martes 16 del presente en sesión de consejo, a fin de que explique bajo qué normativa se realiza el primer concurso de danzas típicas “Llaqtakunaq Tusuynin”, que se realizará este domingo, y donde participarán 40 delegaciones de las 8 provincias.

PEDIDO. El pedido fue hecho por el consejero José Luis Hancco ante el presidente del Consejo Regional, Veto Bernal.

Según Hancco, mediante la ordenanza N°271 - 2014, el 14 de abril debe festejarse la creación del Gobierno Regional de Arequipa, pero el documento no menciona un concurso de danzas, sino solo actos cívicos protocolares conmemorativos a la fecha. “Para mí este pasacalle o concurso es una cortina de humo para ocultar la deficiencia del trabajo del Gobierno Regional y del Consejo Regional”, dijo.

Refirió además que el pasacalle que se realizaba por las fiestas de Arequipa en agosto fue aprobado mediante la Ordenanza Regional N°021 - 2015, donde encargaban al presidente del CRA y a los consejeros desarrollarlo, pero en ningún momento se mencionaba que la Gerencia de Desarrollo Social fuera quien ejecutara esta tarea, y menos que entregara premios por S/700 mil, por lo tanto se necesita una aclaración. “Yo he acudido a la Gerencia del Centro Histórico de la Municipalidad Provincial de Arequipa y me han comunicado que aún no tienen permiso, y deben presentar una reconsideración para que no se contraponga a las actividades del Arzobispado”, dijo Hancco, tras señalar que esta actividad es improvisada.