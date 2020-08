Solo 90 empresas accedieron a la suspensión perfecta de labores en Arequipa

Empezó el proceso de inscripción para solicitar el bono de 760 soles a través de la plataforma Viva de EsSalud, para quienes dejaron de percibir sus remuneraciones a causa de la Suspensión Perfecta de Labores.

En la región Arequipa no serán muchos los beneficiarios, porque el gerente Regional de Trabajo, José Luis Carpio, informó que solo se aprobó la solicitud de 90 empresas que requirieron acogerse a esta modalidad para dejar de pagar los sueldos por un tiempo máximo de 3 meses, debido a la paralización de los trabajos.

Existen otras mil 32 empresas a las que se les negó acogerse a esta posibilidad, porque no cumplían con las características que pedía la norma.

Durante la inspección a las empresas observaron que no calificaban porque algunos ganaban más de 2 mil 400 soles, eran más de 100 colaboradores, en otros la paralización no era tan real, etc.

De igual forma, el pedido de otras 569 empresas fue declarado improcedente. Es decir, desde el momento que presentaron el pedido de suspensión perfecta para sus trabajadores fueron rechazados por la Gerencia, porque no cumplían los requisitos como presentar la solicitud, al día siguiente de aplicar la suspensión, y en su lugar lo hicieron dos o tres días después.

Requisitos para solicitar el bono por suspensión perfecta de labores

De las 90 empresas aprobadas, aún se desconoce el número de trabajadores que fueron suspendidos, sin embargo, las personas que fueron notificadas a través de su correo con una resolución, pueden solicitar el bono, pero siempre que perciban menos de 2 mil 400 y en su hogar no haya miembros beneficiarios de otros bonos.

Pago. Las mil 609 empresas desaprobadas tienen que pagar el sueldo de sus trabajadores, aunque esto conlleve a una quiebra.

Solicite al subsidio de 760 ssoles a través de la plataforma Viva de EsSalud