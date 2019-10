Sunedu deniega licenciamiento a 21 universidades en el país

Síguenos en Facebook

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), entidad adscrita al Ministerio de Educación ha denegado el licenciamiento a un total de 21 universidades en todo el país. La última es la Universidad Ciencias de la Salud (UCS), cuya única sede se encuentra en la ciudad de Arequipa.

Mediante resolución de su Consejo Directivo, la Sunedu determinó que la UCS no cumple las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) establecidas en la Ley Universitaria. En tanto, hay otras cuatro universidades en Arequipa que ya cuentan con el permiso de esta entidad, que están en el grupo de 81 universidades que ya cuentan con la licencia.

DEFICIENCIAS. Estos fueron algunos de los principales incumplimentos hallados durante el proceso de licenciamiento de la UCS: Sus instrumentos de planificación no aseguran el cumplimiento de sus objetivos institucionales y académicos, el área responsable de la gestión de la calidad no cumple con su objetivo en aras de una mejora continua de la calidad educativa.

Del mismo modo, dicha universidad no asegura un desarrollo sostenido de investigación, que impulsa la Ley Universitaria. No tiene políticas de investigación formativa, tampoco mecanismos y procedimientos para la evaluación, seguimiento y monitoreo de sus fondos concursables de investigación.

Sumado a esto, en el periodo 2017-2018, tuvo limitaciones para garantizar que sus proyectos de investigación sean seleccionados y aprobados bajo estándares de rigurosidad e imparcialidad.

Tampoco dispone del porcentaje mínimo exigido de docentes a tiempo completo y no tiene docentes ordinarios, y no demostró una efectiva regulación de sus procesos de selección, evaluación de desempeño y renovación docente.

Otro de las limitaciones encontradas, es que carecía de mecanismos para identificar las características laborales y académicas de sus alumnos y egresados, necesarias para un diagnóstico de sus necesidades y de su situación.

FINANCIAMIENTO. La Sunedu concluyó que la UCS no asegura contar con una adecuada gestión que garantice la sostenibilidad financiera que le permita cumplir las Cóndiciones Básicas de Calidad, ni en el mediano ni largo plazo.

Advierte que tuvo problemas de liquidez en el periodo 2015-2017. La operatividad de la universidad dependió totalmente de aportes y préstamos de los accionistas que representaron el 50% de sus ingresos de efectivo.

También obtuvo resultados acumulados negativos a junio 2019 que produjeron una reducción patrimonial del 65%, no obstante, los aumentos de capital evitaron que el patrimonio alcanzara valores negativos.

CESE. De esta manera, la casa superior de estudios que cuenta con 390 alumnos, una plana de 55 docentes y ofrece dos programas de pregrado deberá cesar sus actividades académicas en un plazo máximo de dos años, contados a partir del próximo semestre académico.