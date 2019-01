Supervisora de Majes II cobró el 96%, pese a paralización de proyecto agrícola

Síguenos en Facebook

El gerente ejecutivo de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), Marcelo Córdova Monroy, informó que la empresa Supervisor Especializado Majes II SAC, que tiene a su cargo la supervisión del proyecto Majes Siguas II, ya cobró el 96% del pago que le corresponde, pese a que el proyecto estuvo paralizado desde agosto del 2017. El monto total de pago era de $ 11 millones 495 mil, pero Autodema realizó ocho desembolsos por $10 millones 814 mil.

OBRA

“El avance del proyecto, según el último informe recibido, es del 6% en la fase II y nos preocupa”, dijo Córdova Monroy.

Precisó que el contrato que se firmó fue a suma alzada con cuotas trimestrales y en este se mencionaría que se hagan los pagos así se paralicen las obras.

“Si ya se pagó al supervisor el 96%, ahora para nosotros eso representaría firmar un adicional y es un problema, porque los trabajos están paralizados hasta marzo, pero debemos ver una solución si ya se pagó casi todo”, dijo.

El funcionario anunció además que tendrá las puertas abiertas a la Contraloría para que investigue y de encontrarse algo irregular harán las denuncias necesarias.

Finalmente, precisó que el contrato de Majes - Siguas II será revisado por un equipo de técnicos que fueron seleccionados.

Empresa. Supervisor Especializado Majes II SAC es integrado por Nippon Koei Co. Ltd y Nippon Koei Latin America-Caribbean Co. Ltd