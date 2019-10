Suspenderán servicio de tomografía para pacientes SIS

Síguenos en Facebook

La contratista CITEM S.A.C suspenderá el servicio de tomografía para pacientes del hospital Honorio Delgado Espinoza, afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS), debido a una deuda que el nosocomio arrastra desde 2016.

Margot Rodríguez gerente de la empresa contratista, manifestó que son S/4 millones 7 mil el que la UDR (Unidades Desconcentradas Regionales) del SIS les adeuda. "No nos pagan saldos desde 2016 y 2017 y nos deben todo el 2018 hasta la fecha ", indicó.

A lo largo de estos años, la empresa ha presentado requerimientos de pago; sin embargo, no hubo respuesta. La empresaria comunicó que, debido a los retrasos, ya no tienen solvencia económica para pagar a los trabajadores. “El 90% de nuestros ingresos son por asegurados del SIS y solo el 10% particulares ¿Cómo nos hemos solventado hasta hoy? Con préstamos que ya no podemos costear”, sostuvo. Solo durante el año pasado se atendieron a 4 mil 300 asegurados. Por ello, presentó una carta notarial al nosocomio donde le da como plazo 24 horas para que atienda a su pedido, caso contrario se suspenderá la atención para asociados al SIS. En tanto, Octavio Chirinos, director del hospital Honorio Delgado, comunicó que el área legal del hospital está en aras de resolver el conflicto.