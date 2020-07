Sutep en Arequipa: Acceso del 96% de estudiantes al programa Aprendo en Casa es irreal

Para el secretario provincial del Sutep en Arequipa, Adolfo Quispe, el anuncio del presidente de la República, Martín Vizcarra sobre la cifra del 96% de asistencia académica a través del programa Aprendo en Casa es irreal, porque habría más del 4% de alumnos que dejaron de estudiar o que no pueden seguir con su formación educativa a causa de las brechas tecnológicas.

Aseveró que en la sierra y selva del país, hay miles de menores de edad que no estudian porque no cuentan con energía eléctrica, no llega la señal de televisión y radio o porque no cuentan con los equipos como celulares o acceso a internet.

Solo en Arequipa, hay aproximadamente 14 mil alumnos que no tuvieron contacto con sus profesores durante el primer semestre del año académico.

Quispe recordó que incluso en la zona urbana de las ciudades como Arequipa, los niños no acceden a una adecuada formación, porque no cuentan los equipos básicos como televisores y celulares para interactuar con los profesores.

Bajo su criterio, es necesario invertir el 6% del PBI en el sector Educación con el fin de renovar la infraestructura antigua que llegaría al menos al 50%, equipar las aulas con implementos tecnológicos, así como capacitar y mejorar los sueldos de los maestros.