La comunidad campesina Tambo Cañahuas, situada a más de 4 mil metros sobre el nivel del mar (msnm), se encuentra olvidada por las autoridades. Tienen cancha de césped sintético, pero no energía eléctrica y menos señal de Internet, que es muy importante para los escolares.

Pepe Huayhua Llano, presidente de la comunidad, informó que los estudiantes de la zona no reciben una educación adecuada desde que se inició el estado de emergencia el 16 de marzo.

“Existen dos instituciones educativas de nivel primaria, pero los niños no tienen acceso a la educación virtual. Tienen que caminar hasta los cerros con la esperanza de encontrar señal. Son pocos los que tienen televisión por cable, pero no se puede enviar las evidencias que requiere el profesor. Al menos debería haber clases presenciales”, señaló.

El representante de la población recalcó que la zona no cuenta con teléfono y tiene que caminar hasta el puesto de control policial en la carretera.

“Sufrimos de estas carencias, pese a que estamos a una hora de la ciudad de Arequipa, a una distancia de 75 kilómetros. En la comunidad campesina Tambo Cañahuas viven más de mil personas, 276 jefes de familia que se dedica a la crianza de camélidos”, explicó.

Cerco para proteger a camélidos

A Huayhua Llanos le urge viajar a la ciudad de Lima para reunirse con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo Gonzales, para la ejecución del cerco perimétrico que colinda a la carretera Arequipa – Juliaca.

“Tenemos el expediente técnico, pero necesitamos el financiamiento de los trabajos que llega a los 3 millones de soles. Necesitamos el cerco perimétrico en el tramo de la vía, reductores de velocidad para que puedan cruzar las vicuñas, alpacas y llamas”, señaló.

Tambo Cañahuas intenta proteger a las vicuñas de los conductores

En lo que va del año 50 camélidos fueron atropellados por la cantidad de vehículos que transitan por la vía a gran velocidad, la cifra se incrementó durante la fase 4 de la reactivación económica.

“Nosotros llevamos la cuenta de más de dos mil animales muertos en la carretera, desde que se instaló la mesa técnica. La comunidad se dedica a la crianza de la vicuña, alpaca y llama y queremos protegerlos de los accidentes”.

El clima es otro factor que golpea a la población de Tambo Cañahuas. “Antes llovía desde diciembre hasta abril, pero ahora solo llueve un mes y el resto del año es seco”, dijo.

Gestión para la electrificación

Leónidas Apaza Salcedo es el presidente electo para el periodo 2021 - 2022. Asume funciones el 1 de enero, pero ya tiene acercamiento con el alcalde de Yanahuara, Ángelo Huerta, a quien expuso algunos proyectos que tiene en mente y no pueden esperar, como la instalación de energía eléctrica y redes de desagüe.

“Adolecemos de electrificación, no me parece que a una hora de Arequipa no tengamos luz en nuestras viviendas. Hubo un proyecto para la instalación de paneles solares, pero como nos encontramos dentro de la reserva no lograron instalar y al final quedó en nada”.

Apaza Salcedo informó que se encuentra en la primera etapa de aprobar el expediente técnico del proyecto de energía eléctrica y cuando requieran de presupuesto tocarán las puertas de las autoridades locales.

Pueblo es la zona rural del distrito de Yanahuara

“Luego vamos a tener que buscar el financiamiento y esperamos que la municipalidad ponga su granito de arena y tal vez el Gobierno regional o tocar más puertas para que se pueda ejecutar ese proyecto. En el peaje de la carretera tenemos acceso a la línea telefónica de Movistar”, dijo.

COVID-19. Personal de Salud realizó campaña de pruebas de descarte COVID en Tambo Cañahuas, donde tres pobladores resultaron positivos.