Taxista provoca accidente y le mutila dedo a motociclista

Síguenos en Facebook

Hoy por la mañana, el vigilante Javier Sucari M. (26) viajaba en una moto lineal con su amigo Luis, por el puente Añashuayco (Cerro Colorado), con destino a una loza deportiva de la zona, cuando un taxi (X1X-094), conducido por Luis Chipa Layme (24) le cerró el paso y los arroyó.

Ambos quedaron mal heridos a un lado de la vía, mientras que el conductor, en aparente estado de ebriedad, fugó del lugar.

"Lo único que hice fue levantarme y ver cómo estaba mi amigo, no pude hacer nada, solo vi que el carro ya estaba lejos. Luis me dice, !tu mano está sangrando! y veo y ya no tenía mi dedo", contó el joven.

Horas después, el carro de Chipa fue hallado en la asociación García Calderón ubicado en el mismo distrito, y con el parachoques destrozado. Pues en su intento de fuga, había chocado otro vehículo.

Los Policías encontraron el dedo del vigilante en el vehículo y empezaron hacer los exámenes de ley.

Horas después, ordenaron el trasladado de la unidad a la comisaría de Ciudad Municipal donde continúan las investigaciones.

Ya por la tarde, Chipa, aún bajo los efectos del alcohol, se presentó ante la dependencia policial y para evadir responsabilidad, dijo que le habían robado la unidad. En su testimonio entró en contradicciones y fue detenido.

"Yo soy de Sandia (Puno), trabajo como vigilante en las noches y como obrero de construcción civil en las mañana para poder mandar dinero a mi familia, ahora no puedo hacer nada hasta que sane. Quiero que lo juzguen, esto no puede quedar así", dijo el varón.