​Tía María: La licencia de construcción fue un trámite administrativo

El presidente del Consejo de Ministros Salvador del Solar, manifestó que la entrega de la licencia de construcción para el proyecto minero Tía María fue un trámite administrativo, en relación a los procesos que se siguen para obtener los permisos para cualquier proyecto, siempre que cumplan con los requisitos legales.

Del Solar mostró su confianza en el compromiso de la empresa Southern de no empezar con la construcción si es que no se da el ambiente propicio en el valle de Tambo.

En referencia al paro indefinido anunciado desde este lunes, Del Solar exhortó a hacer una manifestación pacífica, así como a permitir el diálogo para llegar al camino de la democracia.

Mientras que el gobernador Elmer Cáceres, mostró su oposición rotunda al proyecto que significa una inversión de mil 400 millones de dólares en esta etapa de construcción.

Además, ratificó su calificación de traidor al presidente Martín Vizcarra, tal como escribió días atrás en sus cuentas de redes sociales, aunque a través de Relaciones Públicas del Gobierno Regional de Arequipa, desmintió que se tratara de su cuenta personal.

Para argumentar su calificación, Cáceres Llica señaló a Exitosa que en la última reunión que tuvo con el presidente del Perú Martín Vizcarra, la autoridad prometió no otorgar la licencia de construcción, si antes no se daba la licencia social. Además, prometió la instalación de una mesa de diálogo en la provincia de Islay, hecho que aún no se concreta.