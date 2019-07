Tía María: Prefecto de Arequipa pide al gobernador ocuparse más de las obras

Síguenos en Facebook

El prefecto de Arequipa, Hernán Vela Lazo, criticó la publicación del gobernador regional, Elmer Cáceres Llica y le pidió que se preocupe más en las obras y buscar inversión para la región.

"Me preocupa mucho las obras de Arequipa, que es lo que le compete a él, debería buscar la calma y la inversión y eso lo hace un verdadero líder y no estar en un grupo de interés que quiere destruir el país", declaró.

El representante del Estado, inclusive indicó que el gobernador estaría motivado por otro tipo de interéses para continuar apoyando la paralización indefinida en contra del proyecto minero Tía María en la provincia de Islay.

Mencionó que se está recuperando las vías para no afectar a la más de 3 mil 500 personas que se han visto perjudicadas por el bloqueo de las carreteras en la provincia de Islay.

"Se puede usar los lacrimógenos pero no vamos a caer en las provocaciones, estamos limpiando, la fuerza no significa atentar contra las personas, pero ellos tienen que entender que se perjudica, uno puede reclamar pero no pueden interferir en los derechos de los demás", dijo.