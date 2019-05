Tiene solo 16 años y dirige un proyecto musical

Síguenos en Facebook

A sus 16 años, de los cuales casi ocho los dedica a la música, Rafael Yoshua Toledo Dávila dirige un interesante proyecto que busca captar la atención de los seguidores del desaparecido sociólogo, historiador y arequipeñista Juan Guillermo Carpio Muñoz, de quien además de libros se sabe que escribió varias canciones arequipeñas.

Más de 10 yaravíes serán interpretados por el menor e inmortalizadas en un cancionero.

Toledo estudia Literatura y Lingüística en la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), pertenece a la Tuna de la Universidad Católica de Santa María y fue considerado por Carpio Muñoz en su libro El Pendón Musical de Arequipa (2014), como un innovador y cultor de la música tradicional de la tierra del Misti, alguien que “renueva los laureles de ayer”.

En esta entrevista, Toledo, quien además fue amigo del historiador, habla sobre este interesante proyecto.

¿Cómo nace la amistad con Carpio Muñoz?

Bueno, lo conocí el 28 de febrero de 2014, en un concierto por el nacimiento de Benigno Ballón Farfán. Me dijeron que me sentara al costado del señor Guillermo y se empezó a atorar, entonces destapé una botella y se la di. Al reponerse me dijo que era la primera vez que alguien se preocupaba así por él y me invitó a su casa. Hablamos un montón, horas y horas conversando de cultura arequipeña y mostrando los detalles del museo que tiene en casa (risas).

El escritor habla de usted en su libro El Pendón Musical de Arequipa, ¿qué significa haber sido considerado como un innovador de la música arequipeña?

Yo jamás pensé aparecer en un libro. No pensé tener una carga tan grande. Si somos sinceros, ya casi no hay personas que siguen haciendo música de Arequipa. Los que lo hacemos intentamos reflotar nuestra música sin caer en la comercialización. La música de muestra tierra está en caída y no es que no guste, sino que no es comercial.

¿Cómo cree que se puede revalor y renovar la música de nuestra tierra?

Conociéndola y difundiéndola. Nuestra música es un ritmo que yo lo considero muy amigable. Arequipa tiene muchos ritmos que pegan, muy dulces y alegres, y otros que son melancólicos. Debería hablarse en los colegios sobre lo nuestro y esperamos hacerlo.

¿Cómo surge la propuesta de crear una producción con las canciones del escritor arequipeño?

Fue a pedido de su esposa, por el amor inmenso que le tiene, también quiere ver la obra de Juan Guillermo puesta en donde debe estar. Su muerte fue muy repentina, él quería vivir más, pero se fue muy rápido. Habían cosas que estaban en proyecto y se han quedado ahí.

¿Podría adelantar qué canciones están incluidas en la producción?

Marineras, por ejemplo Río Chili, Padre Mío, Arequipa, Buena Moza, la canción que hizo al toro Menelik, para San Lázaro, el lugar donde nació, creció y vivió varios años de su vida. Lo que queremos es revalorar la creación musical que tuvo el doctor Juan Guillermo Carpio, porque no solo recopiló piezas arequipeñas, también creó sus propias letras no tan conocidas por Arequipa, porque no se grabaron en un CD, no fueron masificadas, tenía grabaciones muy precarias.

¿Cuándo sería publicada?

Esperamos que sea durante el siguiente semestre, el problema es que tenemos dificultades económicas para hacerlo realidad. No hay apoyo para este tipo de proyectos.