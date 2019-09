Trabajadores frenan obra inconsulta en hospital de EsSalud Carlos Seguín Escobedo

Síguenos en Facebook

Pese a que el gerente de la Red Asistencial de EsSalud en Arequipa, Edilberto Salazar Zender, había anunciado que el 2 de setiembre se comenzaba el mejoramiento de los servicios de emergencia en el hospital Carlos Seguín Escobedo y el Policlínico Metropolitano, hasta ahora no se avanza nada.

No solo eso, Salazar debe afrontar los cuestionamientos que trabajadores de la institución han comenzado a presentar respecto a estos planes, no solo porque no estaban enterados de los proyectos, sino porque les parecen inadecuados.

Médicos, personal asistencial y enfermeras, además de administrativos consultados por Correo en estas semanas sobre el particular, coinciden en varias observaciones, entre ellas que el edificio donde ahora funciona el metropolitano fue construido para oficinas y mal podría albergar ahora a servicios de emergencia, hospitalización y áreas de cuidado de pacientes.

Como si fuera poco, el edificio no cuenta con áreas de evacuación rápida, servicio de ascensor ni áreas de seguridad para pacientes, que serían de gran utilidad en caso de algún siniestro.

El personal médico y asistencial hizo referencia también a la mala distribución de las áreas y la urgente necesidad de reubicación de los consultorios que funcionan en el primer y segundo piso.

“¿A dónde van a ir? No sabemos qué es lo que se va a modificar ni en qué condiciones va a operar el personal”, indicaron médicos que prefieren guardar su identidad en reserva.

A esto se suma la necesidad de reubicación de uno 256 servidores que laboran en las áreas a intervenir en la gerencia y el Metropolitano.

Correo constató que, hasta el viernes de la semana que pasó, el gerente de Essalud no se ha reunido con los delegados de los siete sindicatos que existen en la institución.

CRÍTICAS

Uno de los más críticos es el secretario general del Centro Unión de Trabajadores (CUT), Alonso Ampuero, quien no ve con buenos ojos la adecuación de un edificio administrativo para salas de hospitalización.

El edificio donde ahora funciona el metropolitano y la gerencia fue levantado hace 40 años para que albergue oficinas. Desde su construcción hasta ahora no se han hecho mejoras ni se ha tenido un adecuado mantenimiento. Tal es así que Contraloría, en junio de este año, advirtió que el sótano, donde de se guardan las historias clínicas y placas de rayos X, no solo se dañó por las filtraciones, sino que además es un posible foco de infecciones intrahospitalarias que pone en riesgo al personal y a los asegurados.

Pese a ello, estas dependencias siguen funcionando en ambientes precarios y tugurizados.

“Hemos tenido la posibilidad de tener diálogos constantes, sin embargo, en el Hospital Nacional se pretende hacer hospitalización en áreas administrativas. No estamos en desacuerdo en las mejoras y que el Seguro Social crezca, pero se tiene que hacer en forma ordenada y de acuerdo a las gestiones y planes de la institución”, sostuvo Ampuero.

El tercer y cuarto piso albergan ahora oficinas que serían trasladadas al Hospital Nacional. En el primer y segundo piso, donde hay consultorios, farmacia, módulo de citas y otros servicios, sería emergencia.

A decir del gerente Edilberto Salzar Zender, el Metropolitano se encargará de emergencias 3 y 4 (urgencias), y el Alberto Seguín de 1 y 2, trauma shock o intervenciones de vida o muerte. El edificio de al lado sería para hospitalización, con 107 camas

NUEVOS

Para el secretario del CUT, es preferible construir algo nuevo en los terrenos disponibles del Carlos Seguín Escobedo y en Yanahuara.

Salazar Sender dijo que ya se habían hecho las licitaciones, pero para los trabajadores, estos procesos no se han efectuado. No obstante, hace 15 días, técnicos del Consorcio Virgen de Chapi evaluaban las áreas del Metropolitano.

El CUT, hace mes y medio, pidió a la gerencia el proyecto de remodelación y los detalles de la obra. Hasta el viernes no habían recibido la documentación. Tampoco estaban informados sobre la situación de las áreas de historias clínicas ni el riesgo del personal de contraer infecciones intrahospitalarias. Explicó que pedirán al Comité de Seguridad y Salud del trabajador que vea este problema. También esperan que la gerencia les remita la licencia ce construcción que debe haber conferido a la obra la Municipalidad Provincial de Arequipa y el visto de Susalud al proyecto de la gerencia.

Correo solicitó información a EsSalud sobre la demora en el inicio de las obras y el plan de reubicación de los consultorios y oficinas, pero no obtuvo respuesta.

Asegurados. EsSalud Arequipa tiene capacidad de atención de 200 asegurados, pero hay 600 mil.