Única afectada de incendio en el GRA pide que atiendan su vivienda

Síguenos en Facebook

“Solo quiero que me repongan una nueva pared, porque está fue dañada, los sillares casi se derritieron y tengo miedo de que haya un fuerte sismo y mi casa se caiga. Además que construyan su muro”, dijo Feliciana Condori Meneses (67) vecina del Fundo Kennedy en el distrito de Paucarpata, quien fue la única afectada por el incendio que se registró en dos almacenes del Gobierno Regional de Arequipa (GRA).

Y es que los ambientes de material prefabricado del GRA que se quemaron estaban cerca a su pared.“En el 2018 yo fui al Gobierno Regional para pedirles que construyan su muro y que no pongan más papeles ni llantas en esa zona, pero me dijeron que presentará un escrito lamentablemente no lo hice, ahora si lo haré”, dijo indignada.

Según Feliciana quien vive con su hijo, su nuera, su esposo y dos nietos, personal del GRA vino a verificar, pero dijeron que volverían el lunes.