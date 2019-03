Universitario con su mejor once para visitar a Binacional en Juliaca

Síguenos en Facebook

José Carvallo y Aldo Corzo entrenaron hoy con el resto de sus compañeros e integran la lista de viajeros a la ciudad de Juliaca para el duelo contra Binacional FC, este sábado a partir de las 15:30 horas en el estadio Guillermo Briceño Rosamedina, el mismo que ha sido considerado de alto riesgo por la Policía Nacional del Perú y Defensa Civil.

Los mencionados futbolistas arribaron anoche a nuestra capital procedentes de Estados Unidos (con el resto delos seleccionados del medio local lo hará recién hoy en la mañana), luego de que la administración del club ordenó a los directivos de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) girar los boletos de regreso para que puedan practicar con el resto del plantel hoy en Lurín.

En tienda crema entienden que este juego es importante para que el equipo recupere el rumbo en el Apertura, tras dos jornadas sin conseguir los tres puntos. Dado que Carvallo no tuvo la oportunidad de jugar contra Paraguay y El Salvador, el golero crema tiene altas probabilidades de figurar en el once que arranque las acciones en Juliaca. Aldo Corzo, quien jugó los últimos diez minutos del partido del último martes, figura en el once inicialista del estratega Nicolás Córdova. Carvallo y Corzo no fueron las únicas caras nuevas en la sesión de hoy. Germán Denis también asistió a las prácticas tras superar problemas familiares.

GARANTÍAS. Mientras tanto los organizadores del espectáculo de este sábado vienen tomando las precausiones del caso para brindar garantías a los espectadores y los protagonistas del partido, jugadores, árbitros y dirigentes, para que el evento se desarrolle de normal forma.

