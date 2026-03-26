Una práctica habitual en el laboratorio de Ingeniería de Materiales de la Universidad Nacional de San Agustín estuvo a punto de convertirse en una tragedia para uno de sus estudiantes, ya que pudo haber perdido la mano izquierda o parte de ella al quedar atrapada en una máquina.

Giuliano Quispe Ancco es estudiante del quinto año de la referida especialidad y la mañana del último martes se trasladó a la planta de procesamiento de minerales, ubicada en el sector de Río Seco, en Cerro Colorado. Mientras realizaba el trabajo propio de su formación una de las maquinas atrapó el guante y jaló su mano hacia las prensas.

“El guante se quedó enganchado en la máquina y se desgarró, no pude liberarme rápidamente”, dijo el estudiante, recordando el doloroso y desesperante momento. El universitario habría permanecido atrapado por un tiempo considerable hasta que recibió la ayuda para ser liberado.

El ingeniero Héctor Bolaños, docente encargado del curso, fue quien lo trasladó primero al hospital de la universidad; sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, tuvo que ser referido al Hospital Honorio Delgado Espinoza a donde también acudió personal de la oficina de Bienestar Social de la Unsa para realizar las gestiones de su atención que se dio mediante el SIS, ya que el alumno no tenía su seguro universitario habilitado.

Tras ser evaluado por los cirujanos del Área de Emergencia, fue traslado de inmediato a la sala de cirugía donde fue intervenido durante dos horas para poder salvarle los dedos meñique y anular de la mano izquierda, que prácticamente fueron desprendidos en el accidente.

La preocupación de Giuliño es saber cómo quedará la movilidad de su mano debido a que no solo estudia para terminar su carrera universitaria, sino que también trabaja los fines de semana para poder llevar recursos a su hogar.

Se supo que compañeros de estudio del universitario hicieron una colecta de dinero para ser entregado al herido y así ayudarlo.

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