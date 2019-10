Usaban agua de canal de regadío en obra que ejecuta la MPA

Síguenos en Facebook

La Contraloría identificó que en los trabajos de adoquinado y construcción de veredas en la Urbanización La Negrita, que está ejecutando la Municipalidad Provincial de Arequipa(MPA), usaban agua de un canal de regadío que pasa por la zona.

Según indica el reporte de avance N° 001-2019 -OCI/0353-SCC, el 9 de setiembre, durante una inspección encontraron que con ayuda de una motobomba se extraía el líquido elemento que pasa debajo de una vereda y era usado para regar el terreno y la almacenaban en depósitos para posteriores trabajos.

El documento menciona que en el expediente se ha consignado una partida denominada "Agua para la construcción" con un presupuesto que asciende a S/3,240 soles.

RIESGOS. La situación se torna preocupante si nos referimos a la utilización del líquido de una fuente que está bajo la administración de la Autoridad Nacional del Agua(ANA), ya que podría ocasionar la imposición de una sanción a la comuna provincial si no cuenta con la debida autorización.

Según el análisis que se hace en el informe, las sanciones de este tipo van desde trabajo comunitario hasta multas de 0,5 a 10,000 UIT.

En un rápido recorrido por la obra notamos que los obreros continúan laborando y en la calle se advierten los depósitos donde acumulan el agua.

Algunos vecinos indicaron que no había nada malo porque no es recurso potable y no sacan grandes cantidades, corroborando así que el uso era continuo.

En otra obra, la MPA sustrajo agua potable y Sedapar los sancionó. Se espera la subsanaciíon de las faltas.