Las historias de ancianos y agricultores que perdieron sus ahorros en PrestaPerú

Exhaustos, desmoralizados y sin soluciones que puedan satisfacer su única necesidad, como es recuperar los ahorros de toda una vida de trabajo en el campo, están 500 pobladores de Caylloma que aportaron a PrestaPerú - Cooperativa de Ahorros y que está en proceso de disolución desde agosto debido a una nociva administración.

En su mayoría agricultores y ganaderos de la tercera edad, los afectados decidieron confiar en el prometedor alto interés por sus aportes para así poder vivir los últimos días de su vida. Ahora piden se embarguen propiedades de la cooperativa para así recuperar su dinero.

CASOS

Este es el caso de Justiniano Checa Cahuasi, de 65 años, natural de Yanque , quien depositó S/ 38 mil a la empresa, dinero que juntó en 45 años de trabajo como jornalero. Vendió 10 hectáreas que le dejó su padre y solo se quedó con una pequeña casita, cuenta su hijo Sixto Checa, el segundo de 6 hermanos.

La vivienda quedó destruida en el terremoto del 2016. “Mi padre ya no tiene casa, no tiene dinero para curar su artritis, ya no quiere vivir”, dice Sixto entre sollozos, quien también aportó 15 mil soles a la financiera.

Para Justa Ramírez V. (69) la cooperativa no solo robó su dinero sino su familia. Luego de trabajar 15 años como cocinera en una mina de Pinchollo pudo juntar 15 mil soles cuando el menor de sus 4 hijos le recomendó poner el efectivo en la cooperativa por sus atractivos beneficios. “Mi familia está destruida, mi hijo también entregó su dinero, pero sus hermanos le quitaron cualquier apoyo. Ellos piensan que su hermano me estafó”, lamenta Justa, quien se hace cargo de sus dos nietos que quedaron huérfanos. A su avanzada edad comenzó a trabajar otra vez haciendo comida, pero ahora para turistas en la plaza de Caylloma.

“No sé si me devolverán mi dinero, creo que ya perdí la fe, pero Dios es grande. Quiero que castigue con la cárcel a quienes nos robaron y no les importó nuestra situación”, indicó.

Al igual que Hipólito Chipa Condori (53) y Lloqueta Visuyo, ambos de Lari, se resignan a no recuperar los S/35 mil que depositó en la cooperativa. “Esos señores piensan que se irán bien librados, pero no. Pagarán tras las rejas, ya que no nos devolverán nada”, refirió.

Román Espinel Cáceres, representante de los pobladores de Caylloma, explicó que existen 4 mil 500 aportantes de la cooperativa en Arequipa, pero opina que los más perjudicados por la distancia, la barrera del idioma y las brechas en tecnología, son los comuneros de provincias. “Existen personas pudientes en Arequipa que ya están iniciando acciones para recuperar su dinero, pero lamentablemente hay muchas personas de anexos, caseríos de Caylloma que incluso no saben de esta situación y ya no cuentan con dinero para presentar denuncias”, dijo. Román solicitó ayuda a privados en el área legal.

Cooperativa está en proceso de disolución por tener deuda de S/253 millones.

17 de diciembre de 2018, la SBS encontró un déficit de S/316 mllns en PrestaPerú.

23 de agosto la SBS intervino locales de Presta Perú.

29 de agosto la SBS publicó lista de ahorristas que recibieron S/1,400