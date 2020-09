Como abogado constitucionalista y docente universitario, el alcalde de Yanahuara, Anghelo Huerta, manifestó que la vacancia al presidente de la República, Martín Vizcarra, generaría una inestabilidad económica y una mayor recesión económica.

En esa línea, la autoridad edil señaló que no puede proceder la vacancia por unos audios e instó al Tribunal Constitucional a dar una interpretación sobre la institucionalidad.

“La fragilidad no puede colindar con la democracia, la institucionalidad de un país no puede vivir con el miedo de vacar a un presidente. Primero es el Perú y la democracia. No debe proceder la vacancia por un audio, sino deberíamos estar de elección en elección. El país tiene que ser estable, no debe colindar con el miedo”, afirmó.

Tras el inicio de la fase 3 de la reactivación económica, la comuna distrital de Yanahuara aperturó la actividad de 1250 negocios en el distrito entre hoteles, restaurantes, picanterías, entre otros. De esa manera invitar a que visiten el distrito.

“El 70% de los locales comerciales están abiertos, el resto lo hará de forma prograsiva. Estamos dando el impulso. En octubre tenemos que dar la tranquilidad y sensación que estamos ganando la guerra a la Covid-19. Yanahuara es un distrito turístico, teníamos 30 mil visitantes en 20 días y con la pandemia hemos bajado a cero. Pero vamos a salir adelante con orden y disciplina”, resaltó Huerta.

