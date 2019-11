Vecinos y obreros se enfrentaron por la instalación de una torre (FOTOS)

Síguenos en Facebook

A pesar que la instalación de una antena de redistribución de telefonía en la Urb. Santa Catalina en José Luis Bustamante y Rivero, estaba paralizada por un mandato municipal, en la mañana, aproximadamente 50 obreros, la gran mayoría extranjeros, intentaron retomar los trabajos.

Esto causó la indignación de los vecinos, quienes denunciaron el hecho ante la comuna sobre la presunta obra irregular a cargo de la empresa Torres Unidas.

Tuvo que ser necesaria la presencia de fiscalizadores de la municipalidad, quienes apoyados con personal de la USE de la policía, para desalojar a los obreros que intentaban ingresar al local, inclusive hubo pequeños enfrentamientos.

Al lugar llegó el gerente Municipal, Moisés Valdez, quién explicó a los representantes legales de Torres Unidas, de la existencia de una resolución para paralizar la obra. "Sí usted viene con mandato judicial que me ordene sacar los letreros de restricción, yo no tendría nada que hacer; pero no es asi, yo represento a la autoridad municipal", les mencionó.