Venderán 23 lotes de Autodema para pagar fideicomiso de Majes II

El Consejo Regional de Arequipa (CRA) aprobó ayer por mayoría la venta por subasta pública de 23 lotes urbanos de la Autodema, para el reembolso de pago que el gobierno regional debe hacerle al Gobierno nacional por el contrato de fideicomiso para el proyecto Majes- Siguas II.

El precio base por metro cuadrado será entre S/309 y S/370, es decir, un promedio de US$ 100. Toda la venta suma un millón 970 mil.

PREDIOS.Los predios urbanos están ubicados 21 en el centro poblado El Pedregal cuya área es de 202 m2 y el costo bordea los S/67 mil 200 y S/67 mil 872, a su vez hay un lote de 383.80 m2 a S/ 157mil 742. En La Colina solo se ofertan dos predios de un área de 426.32 m2 y el costo de uno es de S/154 mil 754 y el otro S/131, 733. La tasación fue hecho por un especialista adscrito al Ministerio de Vivienda.

Henry Ibáñez, consejero de Arequipa, señaló que el costo era un poco bajo y no le convenció, por lo tanto, no apoyo dicha aprobación al igual que Carlos Dongo, consejero de la provincia de Camaná.

“Con esto me desmuestra que Autodema no tiene dinero, no hay ingresos o el presupuesto es bajo, pero como estoy revisando ahora el presupuesto de dicha institución he visto que hay presupuesto que no se ejecuta, hay sobrantes, hay recursos directamente recaudados, entonces para qué requerimos esto, no se”, dijo tras acotar que no le parecía oportuna dicha venta y que debería sincerarse la situación de Majes II.

El asesor del CRA, Marco Schiorlin, dijo que hay una adenda donde fija que el reembolso del fidecomiso del GRA al Gobierno nacional se dará de la venta de los lotes en Majes -Siguas al 100%, por lo tanto no trasngrede nada.

CIFRA.30 dias posterior a la subasta, Autodema debe informar en cuanto se vendieron los predios

Valorización. La valorización de los terrenos fue realizada por el arquitecto Alfredo Falcón Mori, adscrito al Ministerio de Vivienda.