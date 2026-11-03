Padres de familia de la institución educativa José Olaya viajaron durante más de 10 horas desde Ispacas, distrito de Yanaquihua, provincia de Condesuyos, hasta la sede principal del Gobierno Regional de Arequipa para exigir que se concrete la construcción de su colegio, proyecto que esperan desde hace casi cuatro años.

Emerson Álvarez, presidente de la Asociación de Padres de Familia (APAFA), señaló que el expediente técnico ya fue aprobado y cuenta con un presupuesto cercano a los S/ 17 millones. Sin embargo, todavía está pendiente concretar la contratación de la empresa que ejecutará los trabajos. El colegio alberga actualmente a unos 200 estudiantes.

La exigencia también responde a las precarias condiciones de las aulas, que tienen cerca de 40 años de antigüedad, fueron construidas por los propios padres y cuentan con techos de calamina. “Nuestros estudiantes no tienen las condiciones adecuadas para estudiar. Cuando hace demasiado calor, es insoportable y están constantemente con sueño. Lamentablemente, no se puede estudiar en esas condiciones”, manifestó Álvarez.