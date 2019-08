Vicegobernador de Arequipa: "No habrá negociación ni chantajes" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El vicegobernador de Arequipa, Walter Guitierrez afirmó que no hay ninguna negociación entre el presidente de la República, Martín Vizcarra y el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica.

"No habrá ninguna negociación, y el presidente no admite chantajes. Cuando uno negocia es porque saca más o tengo más, no hay nada mas de esto. Yo conversé ayer con el Ejecutivo por teléfono", afirmó.

Con respecto a las sospechas de que fue un alcalde quien filmó la reunión, esta fue su respuesta: "Deben tomarse con madurez y trabajar, y si no hay dinero, a gestionar a Lima para hacer obras".

También se refirió a la licitación suspendida y a la situación de la minería en la región: "No que se iba cancelar, sino suspender. Veo que quiere lo mejor para Arequipa, pero si no quiere minería en su mayoría, no se va a dar, pero la plataforma de desarrollo en nuestra región es la minería, queramos o no queramos, forma fuerte en el sector agrario, turismo y los demás sectores".

Puntualizó en que el tema de los audios "se esta politizando".