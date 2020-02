Por: Elena Viza Choquecondo

En febrero del año pasado, Elena Viza Choquecondo sufrió humillaciones y golpes cuando trabajaba como vigía de tránsito en una obra en la ciudad de Arequipa. Su agresora fue identificada como Zuleika Alatrista Andía.

Sin embargo, 12 meses después, la fiscal Janet Valdivieso archivó la investigación del caso por el delito de discriminación. Margarita Poma, abogada de Viza Choquecondo, señaló que ha solicitado a la Fiscalía Superior que revoque la disposición dictada en primera instancia y considere el agravio como un caso de racismo. En tanto, Elena Viza cuenta a Correo cómo ha sido este largo proceso.

¿Cómo tomó usted el archivamiento de su caso por discriminación?

Mal, es totalmente indignante. Yo no esperaba eso; por el contrario, esperaba justicia, pero no fue así. Es como si la Fiscalía me hubiese dado la espalda. ¿Que me han querido decir, esta señora no tiene plata, se va a quedar callada, como aquella vez que me han agredido? Esto no puede quedarse así.

Luego de un año de lo sucedido, ¿qué tipo de recuerdos se le viene a la mente?

En ese momento, no supe cómo reaccionar, solo la escuchaba. Oía cómo me insultaba y se expresaba, esa situación nunca me había pasado, ni mi mamá me trató así. Me sentía con miedo, golpeada.

¿Se pueden superar fácilmente los agravios verbales que sufrió?

No, con el pasar del tiempo, un año después, esto me sigue afectando. Yo estaba tratando de sobresalir, pero (con la decisión del Ministerio Público) veo que no lo he superado. Necesito olvidar ese episodio.

Su agresora le ofreció 300 soles para que usted retirara la denuncia...

Yo lo considero una burla. Ella no asume su responsabilidad, le cuesta decir ‘sí, me equivoqué, pasé por un momento de cólera’. Es una persona que no acepta su error.

Usted ha recibido el respaldo de la población y de las autoridades, sin embargo, la Fiscalía no va en ese sentido...

Se tiene que hacer justicia sí o sí. Hasta donde yo tengo entendido, puede que la justicia humana actúe mal, pero la justicia de Dios no. Tarda, pero no olvida.

Si vuelve a encontrarse con la señora, ¿qué le diría?

Yo ya la perdoné, pero no por esa razón el caso se debe cerrar. No tengo ningún tipo de rencor; sin embargo, debe pagar por su error y culpa. Hubo afectación en la vida de mis hijos.

¿Va a insistir con la denuncia?

Es para que ya no vuelva a ocurrir, para poner un pare a este tipo de actos. Si yo dejo el caso, esto puede seguir ocurriendo con otras personas, que también pueden ser dañadas. Para que esto no suceda, tengo que seguir (con la denuncia), y así parar la violencia y la discriminación. Si no insisto, qué ejemplo dejaríamos a nuestros hijos, ¿dejarse humillar?

¿Qué esperar de la Fiscalía?

Yo fui a la Fiscalía en estos días y espero que haga bien su trabajo, que revise el último archivamiento, que nos dé una buena noticia.