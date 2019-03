Vigías de la Variante de Uchumayo trabajan en malas condiciones y no cobran

ABUSO Vigías carecen de uniformes adecuados y no les pagan./ Correo

Síguenos en Facebook

Treinta y ocho vigías que dirigen el tránsito en las rutas alternas del plan de desvíos por las obras de la Variante Uchumayo tramo II, desde hace dos meses (enero y febrero), no cobran su sueldo de S/1,200.

A esto se suma que no firmaron contrato alguno, solo recibieron un memorándum donde los designan como auxiliares administrativos o vigías.

HOGARES. Treinta y cuatro vigías son mujeres y el resto varones, quienes sostienen sus hogares (entre ellas Elena Visa, quien fue agredida por otra mujer el pasado 16 de febrero), declaró Kelly García coordinadora de las vigías.

A ello se suman los uniformes que les dieron para trabajar, pues no cumplen las normas técnicas establecidas, primero porque no las identifica como trabajadores del Gobierno Regional de Arequipa, lo peor son las cintas reflectivas que no brillan en la tarde ni en la noche para evitar ser atropelladas.

Muestra de ello es que, el pasado 1 de marzo, Vanessa Peralta Mendoza fue atropellada por un bus de la empresa Reyna a las 17:30 horas, cuando realizaba su trabajo entre la avenidas Brasil y Progreso en Huaranguillo. El chofer del bus dijo que no la vio. Ella recibió un fuerte golpe en el brazo izquierdo. Fue auxiliada a la clínica Auna por la jefa de Seguridad, Torali Zamora, recién a las 21:30 horas.

Respecto a los uniformes, el residente de obra de habilitación de rutas alternas, Carlos Medina, y la jefa de seguridad, fueron informados mediante oficio el 16 de febrero, pero recién lo recibieron el 21 de febrero. Lo único que hicieron fue adelantar el horario de salida. Antes, el primer turno era de 6:30 horas a 13:30 horas, y de 13:30 a 20:30 horas. Ahora es de 6:30 a 12:15 horas, y de 12:15 a 18:00 horas, pero todo sigue igual y no hay cambios ni mejoras de sueldo.

Fernando Vargas, gerente de Infraestructura del GRA, señaló que hoy les pagarían.

Uniformes.Fernando Arenas señaló que pidió un informe al residente sobre los uniformes y sobre los pagos