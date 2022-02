Aunque se ha dicho que la variante Ómicron es menos letal que las anteriores mutaciones de la COVID-19, desde su circulación, el número de muertes se ha incrementado considerablemente en Arequipa.

Durante enero, el área de epidemiología ha reportado el fallecimiento de 80 personas por la enfermedad y en los tres primeros días del presente mes, ya son 25 los muertos.

Desde el hospital Honorio Delgado los médicos afirman que los adultos mayores vulnerables por no tener su esquema de vacunación completa con las tres dosis, son las víctimas de la tercera ola de la pandemia.

El doctor Alexis Urday, director médico del nosocomio regional, refirió que durante las dos últimas semanas los decesos de pacientes internados se ha duplicado, de 2 a 3 por día a 5 y 6 cada 24 horas, el 80% de estos son adultos mayores quienes además de presentar alguna comorbilidad les falta la segunda y hasta la tercera dosis de la vacuna contra el COVID.

“Las personas vulnerables son las que están haciendo infecciones graves y no mueren por la enfermedad de fondo que los aquejaba sino por los cuadros respiratorios severos que no pueden superar. Este grupo de personas ya debería estar protegidas a estas alturas con las tres dosis de la vacuna, pero no la tienen”, dijo el médico.

Según el Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis) de las 389 mil 938 dosis de refuerzo que se han colocado en la región, solo 36 mil 755 se han puesto a los mayores de 60 años cuando esta población está compuesta por la menos 200 mil personas.

Responsabilidad. Alexis Urday observó que bajo la premisa de que la variante Ómicron solo provoca casos leves de la COVID, la población ha relajado las medidas de bioseguridad asistiendo a reuniones masivas donde pueden contagiarse y no toman en cuenta que al adquirir el virus, las personas mayores con quienes conviven están expuestas al no tener su vacunación completa. “Los jóvenes que lo toman a Ómicron como una gripe normal no se dan cuenta de que contagian. No deben tomarlo a la ligera, hay que ser más responsables y empáticos porque hay gente que no está vacunada y son ellos quienes están en riesgo de infectarse, desarrollar un cuadro grave y perder la vida, hay que recordar que las camas UCI son finitas y ya las tenemos todas ocupadas”, sostuvo.

Agregó que mientras haya personas no vacunadas continuará registrándose contagios y decesos. Es importante que entendamos que este virus es de transmisión rápida y para cortar su circulación es necesario cumplir las medidas de bioseguridad y vacunarse”, dijo.