Walter Gutiérrez: “Cáceres solo busca liderazgo político”

Claro y directo. El vicegobernador regional de Arequipa, Walter Gutiérrez Cueva, señaló que la posición del gobernador Elmer Cáceres Llica en el conflicto en el valle de Tambo en contra del proyecto Tía María, busca un liderazgo político en el sur, pues según él hay pugnas entre las autoridades regionales por tener esa representación en la macrorregión.

Sostuvo que ese interés también habría en los gobernadores que arribaron el último miércoles a la Ciudad Blanca, si bien mostraron solidaridad con Tambo, pero se prepararon marchas y protestas en la puerta donde se realizó la reunión con el mandatario, Martín Vizcarra y ministros.

Según Gutiérrez en una reunión de las autoridades en Lima observó como estas pugnan por tener el control del sur, centro y norte.

RECURSO. Además señaló que no apoya el recurso de revisión de la licencia de construcción del proyecto de Tía María pidiendo su anulación, el cual presentó Cáceres Llica el 18 de julio ante el Ministerio de Energía y Minas; porque otorgar ese permiso es una decisión del presidente del República, Martín Vizcarra, pues es un proyecto nacional.

“El gobernador debió dejar que el alcalde de Islay (Edgar Rivera) e interesados sean quienes tomen las decisiones (de interponer un recurso de revisión), creo que no debió liderar algo que no le correspondía, porque se habla de Islay, pero lo hizo creando una movilización en todo Arequipa”, dijo.

Por lo tanto, en lugar de distraer su tiempo en algo que no le compete, dijo que debe dedicarse a las funciones que tiene más aún cuando solo gastó el 23% del presupuesto.

El politólogo Gonzálo Banda en su momento sostuvo que Cáceres Llica con las declaraciones que brindó cuando dio un plazo de 72 horas para que Vizcarra anule la licencia de construcción, busca crear un frente de lucha en el sur, donde él sería el líder.

La presidenta de la Cámara de Comercio e Industria, Jéssica Rodríguez, días atrás pidió a Cáceres no azuzar a Tambo porque no es correcto, pues tiene que velar por el bien común y pidió el respeto al desarrollo de todas las actividades económicas.

MENSAJE. El gobernador Elmer Cáceres en mensaje por redes sociales, pidió ayer la renuncia del ministro de Energía y Minas (MEM), Francisco Ísmodes, por entregar la licencia de construcción a Southern para la ejecución del proyecto Tía María.

Precisó que la resolución tiene vacíos técnicos y legales, que demuestran un actuar irresponsable. Asimismo, dijo que tiene el sustento técnico sobre el recurso de revisión para la anulación de la licencia de construcción de Tía María, pues argumenta que las lomas de Cachendo donde se ubica el proyecto, son un ecosistema frágil que pretende destruir Southern y no tiene permisos para la planta desalinizadora de agua de mar y hay “falta de motivación de la resolución”, es decir, que la resolución no tiene sustento técnico-legal. Ayer Cáceres también anuló la resolución N° 150- 2018-GRA/GGR donde la exgobernadora Yamila Osorio otorgó el derecho de servidumbre a Southern de 49.53 has por 21 años en las lomas de Cachendo para el proyecto Tía María.