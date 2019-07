Yanahuara perdió la guerra contra los paneles publicitarios

Síguenos en Facebook

La guerra contra la difusión desmedida de publicidad se ha perdido en Yanahuara, esto debido a que en un recorrido por la Av. Ejército se logró contar más de 80 carteles, lonas, paneles y banners de publicidad ubicados en la berma de esta concurrida vía, pero el alcalde Anghelo Huerta refiere que solo 2 empresas tienen permiso para poner estas estructuras y que en general solo 5 paneles son formales.

Los vecinos y transeúntes que todos los días pasan por el lugar se quejan tanto por la luz que emiten estas estructuras como por la contaminación visual, incluso por la inseguridad pues defensa civil no supervisó su instalación. No es para menos, solo ayer una bambalina publicitaria que estaba sujeta por fierros a un árbol y a un negocio de la esquina de la calle Jerusalén con la Av. Ejército se cayó. Los conductores hicieron arriesgadas maniobras para esquivar el objeto. Para contrarrestar esta situación el municipio emitió una nueva ordenanza y así sancionar con hasta 42 mil soles a los dueños y empresas que contraten el servicio informal. Además, el retiro inmediato de las estructuras, pero sería letra muerta. Huerta indicó que no se cuenta con el personal para las extracciones.