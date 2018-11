Yoshimar Yotún: "Claro que me gustaría jugar en Melgar" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El volante de la Selección Peruana, Yoshimar Yotún llegó a Arequipa para cumplir una actividad con niños en el centro comercial Mall Plaza. El futbolista hizo un análisis de la bicolor, el poyo de los arequipeños y también habló sobre FBC Melgar.

"Solo tengo palabras de agradecimiento a la gente de Arequipa por todas las muestras de cariño que nos hicieron sentir desde que llegamos. Las dos veces que jugamos fue a estadio lleno y eso es bueno", dijo el centrocampista.

En el análisis reconoció que Ecuador fue superior en juego. "Ante Ecuador jugamos un mal partido, ellos no estudiaron bien e hicieron un buen planteamiento. En el segundo partido nosotros dominamos todo el partido. Ellos (Costa Rica) llegaron tres veces y nos hicieron tres goles", sostuvo.

Sobre Melgar, solo tuvo palabras de elogio para la institución rojinegra y dejó en claro que nunca firmó por Melgar. "Escuche en el 2015 que yo había fichado por Melgar, pero no, yo solo jugué en Gálvez y en Cristal, luego me fui al Malmo, pero me gustaría jugar en Melgar es un club con un ciudad hermosa, un estadio espectacular y viene haciendo bien las cosas, el fútbol peruano necesita de más clubes como Melgar", finalizó.