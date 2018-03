Zúñiga también quiere la alcaldía provincial y se alejaría de Arequipa Renace

Síguenos en Facebook y YouTube

El puesto para ser candidato a la alcaldía provincial de Arequipa dentro de Arequipa Renace (AR) es muy solicitado. Otro de los que quieren este cargo es el alcalde de Cayma, Harberth Zúñiga, quien ya tiene pintas por diversos sectores de la ciudad, promocionando su candidatura. Si este no se concreta con AR, Zúñiga está dispuesto a abandonar el movimiento para candidatear con otro.

ÁNIMOS. Militantes como Omar Candia, actual alcalde de Alto Selva Alegre, o el regidor Mario Melo también tienen intensiones de ocupar el cargo. El que tiene más aceptación es Candia, pues es considerado como el candidato “natural” al ser uno de los fundadores del movimiento.

Ser burgomaestre provincial llama la atención de Zúñiga desde el año pasado, incluso Alfredo Zegarra mencionó en alguna ocasión que podría ser candidato a la provincial por AR.

Sobre ello Harberth Zúñiga indicó que las decisiones dentro del movimiento no se han tomado aún, pero podrían darse. “De hecho, nosotros consideramos tener la suficiente capacidad y el equipo político para estar con miras al sillón municipal, lo tengo claro y podría garantizarlo”, declaró.

OTRO. Las conversaciones con Zegarra seguirían dándose y no solo con él, sino también con otros movimientos regionales.

Entre ellos Somos Perú, Fuerza Arequipeña, Arequipa Avancemos. “En política nunca digas no, siempre es así, la política consta de captar el poder mediante pactos para servir. Yo nunca he dicho que no en oportunidades políticas, considero que puedo seguir batallando y seguir aprendiendo”, dijo.

Resaltó que en Arequipa Renace está como invitado desde que postuló a la alcaldía de Cayma. “Queremos tener una lectura del panorama político completo para poder construir un objetivo luego de ello”, concluyó.

Daño. La detención de uno de sus gerentes por la Fiscalía no daña su imagen, porque siente que hizo una buena gestión, declaró Zúñiga