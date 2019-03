168 casos de violencia familiar en enero y febrero

Síguenos en Facebook

El último miércoles se registró en Ayacucho un nuevo caso de violencia que conmocionó a la población: una mujer pedía ayuda con los ojos ensangrentados y acusaba a su pareja de haberla victimado con un desarmador. Ella había denunciado hasta en dos oportunidades, tenía medidas de seguridad, pese a ello su agresor la abordó. Actos de violencia familiar se registran a diario en la ciudad y las cifras son alarmantes, tan solo en enero y febrero se tiene 168 denuncias.

Según el informe del Centro de Emergencia Mujer (CEM) se tiene denuncias por violencia psicológica, física y sexual, hay 85 en enero y 83 en febrero.

De acuerdo al reporte estadístico de febrero del CEM se tiene 59 denuncias de violencias psicológica, 18 denuncias por violencia física, tres por violencia sexual y un caso de violencia económica o patrimonial.

Con respecto a las cifras otorgadas el 2018 por la Oficina Defensorial de Ayacucho se registraron más de dos mil denuncias por violencia familiar y se tuvo diez feminicidios.

SIN ATENCIÓN. Pese a estas alarmantes cifras que se tienen a nivel de la región, las autoridades no están accionando como se espera, pues solo hace unos días la gerente de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Huamanga, Marilú Abregón, confirmó que recientemente se aprobó mil soles mensuales para el funcionamiento del Centro de Atención Socio Emocional (CASE), institución que debe apoyar en el proceso de denuncia de la víctima y darle un refugio de no contar con un lugar para que las albergue, pero ésta última atención quedó postergada por falta de presupuesto. Se sabe que el año pasado se pidió ante concejo municipal que se apruebe un monto de 50 mil soles, esta no se dio y durante este año con nueva gestión solo se logró 10 mil soles para todo el año.

Asimismo, la representante del Instituto de la Mujer Ayacuchana, Erlinda Calderón, dijo que las autoridades han hecho muy poco para poder erradicar la violencia de la región, ni siquiera se ha podido cumplir con los compromisos asumidos.