60 instituciones educativas perjudicadas por expedientes mal elaborados

Alrededor de 60 instituciones educativas de la región de Ayacucho se vieron perjudicados por expedientes técnicos mal elaborados, dejados por la anterior gestión dirigida por el exgobernador Wilfredo Oscorima Núñez.

Según informó el gerente de Infraestructura del Gobierno Regional de Ayacucho, Wilhmen Oré, estos expedientes corresponde a un paquete de 12, el mismo que costó cerca de 12 millones de soles y fue financiado por el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) en el 2015.

“Los expedientes están en pésimas condiciones, por esta razón algunos están judicializados, otros están en la Contraloría, es más, ya sancionaron a una de las empresas”, señaló el funcionario.

Oré Chipana añadió que lo más grave es que en archivo no se cuenta con ninguna copia de estos expedientes, es por esta razón que buscaron conversar con las personas responsables y se han negado a otorgar una copia. “Algunos expedientes llegaron a costar hasta un millón 600 mil soles y hasta ahora no podemos ejecutarlos. No sabemos por qué la anterior gestión no inició con los trabajos, debió hacerlo”.

ACCIONES. Ante este problema y teniendo en cuenta que los distritos que deberían haber sido beneficiados están llegando a reclamar la construcción de sus colegios a la sede central, decidieron financiar algunos de los proyectos con recursos de la misma institución regional.

“Se han iniciado con algunos trabajos, decidimos reiniciarlo nosotros, hemos reformulado los proyectos en Sucre, Fajardo, Huanta y también en Ayacucho”, indicó.

Entre los distritos perjudicados están Vinchos, Ticllas, Socos, el Vraem y el sur de la región.