77% de los ayacuchanos no se sienten seguros

Síguenos en Facebook

Los constantes asaltos a mano armada, al paso, desapariciones, robos a domicilios y tiendas comerciales, han generado alarma en la población y esto se refleja en la encuesta que desarrolló el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) donde se advierte que el 77% de los ciudadanos ayacuchanos se sienten inseguros.

Según la información proporcionada por la institución en mención el 76.3% de la población de mujeres creen que pueden ser víctimas, mientras que en varones es el 79.8%. Siendo los adultos de 30 a 44 años los que más temor tienen (83.8%).

Asimismo, el 27% de personas manifestó al menos una vez fue víctima de un hecho delictivo (25.4% mujeres y 28.8% varones), los jóvenes de entre 15 a 29 años lideran las estadísticas de víctimas con una cifra de 35.7%.

MÁS FRECUENTES. De acuerdo a la encuesta los hechos delictivos más frecuentes en la región son: el robo de dinero, cartera o celular (17.8%), intento de robo de cartera (2.2%), estafa (2.7%); también está el asalto de viviendas (6.4%) y los intentos de robo (5.1%). A la pregunta del medio utilizado para los asaltos el 1.3% de la población respondió que sería con armas de fuego.

Pese a la constante inseguridad en la que se vive solo el 11.9% de los ciudadanos efectuó la denuncia cuando se convirtió en víctima. Entre los entrevistados se preguntó del por qué no pusieron la queja en la comisaría, el 42% respondió que no lo hicieron porque no conocían al delincuente, el 30% porque consideran que es una pérdida de tiempo, mientras que el 12% señaló que lo consideró un delito de poca importancia.

La actitud de la población no sorprende, teniendo en cuenta que de los 390 intervenidos por los efectivos de serenazgo, en lo que va del año, solo nueve están purgando condena en el penal, según señaló el gerente de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil de la Municipalidad de Huamanga, Marcelino Paucca.

“Cuando nosotros visitamos el penal pensé encontrar por lo menos a los 40 detenidos que fueron resultado de las intervenciones en las que personalmente participé, pero sólo habían nueve personas. Qué pasó con la justicia, con el Ministerio Público, la respuesta la tienen que dar ellos. A través de la Defensoría del Pueblo y el alcalde (Yuri Gutiérrez) se está convocando a una sesión ordinaria de Coprosec, a fin que el Ministerio Público informe cuál es la situación de estos 390 casos y por qué solo nueve personas están presas, también explique el Poder Judicial qué pasó con estas personas que han infringido”, dijo el gerente.

Con respecto a la confianza que tiene la población en las instituciones de justicia y con qué frecuencia los observan patrullando sus calles, el 7.1% de los entrevistados señaló que existe vigilancia de parte de la Policía Nacional del Perú, el 32.5% reconoció que hay vigilancia de parte de serenazgo y sólo el 1.9% contó que tienen una vigilancia de patrullaje integrado.

“Estamos trabajando en la articulación de trabajo para lograr la confianza de la población”, puntualizó Paucca.