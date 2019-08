92% de jóvenes ayacuchanos laboran en la informalidad

Síguenos en Facebook

De acuerdo al registro del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el 92% de los jóvenes laboran en la informalidad y gran porcentaje en el subempleo debido a que no hallan campo para lo que fueron formados.

El gobernador regional Carlos Rua Carbajal solicitó a la especialista de Dirección General del Servicio Nacional del Empleo, Ivonne Porras, que se destinen recursos económicos a los tres niveles de gobierno a fin de dar oportunidad a los Jóvenes a través de prácticas preprofesionales.

A través del observatorio socioeconómico de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo se advirtió que el problema fundamental de la región no es el desempleo, sino el subempleo; es decir, que los jóvenes no se encuentran trabajando acorde a las normas laborales o en su defecto, pese a que fueron formados para una carrera profesional no se desempeñan en tal.

Preocupa. La cifras de subempleo en la región Ayacucho asciende al 67.3% . Ello según la directora regional de Trabajo y Promoción del Empleo, Laura Huayanay, se debe a que los jóvenes no recibieron una adecuada orientación para escoger una carrera.

“En nuestro módulos de trabajo vemos que los jóvenes llegan buscando determinados trabajos, pero las ofertas que nos remiten las empresas no coinciden”, indicó la funcionaria.

Ello obliga a un análisis más profundo que también incluye al nivel de orientación de parte de la universidades.

En ese sentido, Porras anuncio que el Certijoven ayudaría a ampliar el campo de oportunidades para los jóvenes., pues el campo de trabajo más amplio se halla en las micro y pequeñas empresas.

“El servicio permite el registro de los datos del joven entre los 18 a 29 años de edad, y el empleador puede verificar la información de manera más rápida”, acotó Porras.

Finalmente, ello simplifica todos los trámites pues ya no debe ir a cada institución.