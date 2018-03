Acusan a director de EsSalud de incurrir en faltas administrativas y legales

Síguenos en Facebook y YouTube

El director del Hospital de EsSalud fue acusado de cometer faltas como tocamientos indebidos, influencias, encubrimiento y ejercicio de actividades ajenas a su función. Funcionario se defendió y refirió que acusaciones en su contra son en represalia a diversas medidas adoptadas durante su gestión.

A casi un año de asumida la dirección por Jonny Albujar, salió a la luz una denuncia por tocamientos indebidos y abuso de autoridad hacia una asegurada R.P.C., caso que fue archivado por falta de pruebas y testigos.

Al respecto, Albujar señaló que la señora que es su amiga, se retractó en su momento mediante carta notarial; sin embargo, no se explica porque se reactivó el caso a nivel de Ministerio Público por una tercera persona.

El segundo caso relacionado a un familiar del director, se señala en el libro de reclamaciones del día 12 de diciembre de 2016, que el hermano L. Albujar fue acusado por C.R.R.A. por atender en estado etílico y no seguir el procedimiento normal para una prueba de Papanicolau, puesto que el señor se desempeñaba como laboratorista y no como especialista en obstetricia.

Al respecto, el director, no se quiso pronunciar sobre el caso; no obstante, señaló que el proceso sigue su curso a nivel de Servir, y que no se estancó luego que él asumiera el cargo directivo.

La tercera acusación, está relacionada a sus funciones, puesto que de acuerdo a las normas la función es exclusiva;_no obstante, en la programación de intervenciones quirúrgicas, aparece su nombre programado para entrar a sala de operaciones.

En respuesta, el médico Albujar, refiere que la falta de especialistas en la institución lo obliga a asumir los jueves por la tarde algunas operaciones.

“Hemos convocado a concurso cinco veces y no se presentan, por ello, como es mi especialidad, asumo”, acotó.

Finalmente, se le acusa de intervenir por emergencia al director de Hospital Regional Jimmy Ango, cuando ello no ameritaba.