Advierte que proyecto Pallcca inició con 22 millones y con adicionales ya superó los 39 mllns

Un fuerte incremento en el presupuesto para la ejecución del proyecto de irrigación Pallcca es lo que advirtió el presidente de la comisión de Infraestructura del ConsejoRegional, Edgar Olivares.

Según manifestó, la obra inició a ejecutarse con un costo de 22 millones de soles, pero con la aprobación de siete adicionales, el monto se incrementó a un promedio de 39 millones de soles a un 82% de avance físico.

OBSERVACIONES. Según refirió, la comisión realizó una evaluación al proyecto y similar al resto de los proyectos ejecutados, el principal problema identificado fue que el expediente técnico estaba mal elaborado.

“Son manejos que hicieron en la gestión anterior, el expediente técnico estaba mal hecho y lo que está haciendo esta gestión es reformular a fin de retomar los trabajos”, dijo.

Acotó que el material utilizado para la impermeabilización no sería la adecuada y en caso no se tomen las medidas necesarias y continúa la ejecución de la obra, no podría entrar en funcionamiento.

Acotó que actualmente este proyecto se encuentra paralizado hasta concluir la reformulación del expediente técnico. Reiteró que según el expediente inicial el costo de la obra iba ser de 22 millones, pero que en estos años el Programa Regional de Irrigación y DesarrolloRural Integrado aprobó entre seis y siete adicionales solicitados por el consorcio, con el cual el precio casi se duplica, sin contar con lo que aún falta que ascendería a un aproximado de 47 millones de soles.

El consejero refirió que desde su comisión se viene recabando toda la documentación realizaba por los exfuncionarios a fin de presentar denuncias ante el Órgano de Control Interno, la Contraloría y el Ministerio Público.

“Casi todos los proyectos tienen los mismos problemas porque los expedientes están mal hechos”, concluyó.