Advierten presuntas irregularidades en agencias agrarias

Síguenos en Facebook

A través de un informe de fiscalización emprendido por los consejeros Welfrido Tenorio Velásquez y Roger Palomino, se advirtió presuntas irregularidades en las agencias agrarias de Paucar del Sara Sara, Lucanas Parinacochas y Huancasancos.

Según señala el informe expuesto el fin de semana en Consejo Regional de Ayacucho y el cual fue aprobado por unanimidad por parte de los consejeros, se alerta de la poca inversión en estas agencias agrarias y la dejadez que tuvieron las anteriores gestiones en implementarlas; asimismo, con respecto a las plazas de trabajadores que estaría convocando la Dirección Regional de Agricultura no estaría destinándose para allá, sino se quedaría en Ayacucho, también no se tendría un manejo efectivo de los recursos directamente recaudados, la oficina de Patrimonio no estaría actualizando las altas y bajas de los bienes patrimoniales, los terrenos que ocupan las agencias agrarias no está legalizado debido a la falta de atención oportuna.

RECOMIENDA. Tras estas alertas recomendaron que se amplíen las investigaciones por parte de la Seretaría Técnica de los Órganos Instructores de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios, solicitar a la Dirección Regional Agraria un informe técnico del estado situacional.

Recomiendan ordenar la elaboración de una directiva de los ingresos directamente recaudados de las agencias agrarias para apoyar su fortalecimiento y se debe realizar una investigación y determinar la responsabilidad sobre los depósitos de las agencias agrarias al gobierno regional de Ayacucho.