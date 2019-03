Alcalde Pichardo advierte que obra de saneamiento tuvo 24 ampliaciones y diez supervisores

Síguenos en Facebook

El Proyecto “Ampliación de Agua Potable y Saneamiento en la ciudad de Huanta”, 9999, inició su ejecución en el 2015, con diez meses de plazo según el expediente técnico, pero cuatro años después, la obra aún no termina a pesar de haber tenido 24 ampliaciones de plazo, además de diez supervisores, así lo advirtió el alcalde provincial de Huanta, Renol Pichardo Ramos.

INFORME. El alcalde manifestó que este proyecto inició su ejecución con mucha expectativa de la población que requiere del consumo de agua segura, pero que por la ‘forma’ en la que se ejecutó generó perjuicios.

La autoridad edil precisó que nunca antes se había visto una situación similar, donde un proyecto tenga diez supervisores de obra, además que uno de ellos haya ganado un laudo arbitral interpuesto a la municipalidad de Huanta generando millonario perjuicio económico.

Asimismo, indicó que desde el inicio de ejecución hasta la actualidad se han aprobado 24 ampliaciones de plazo y dos conciliaciones entre la comuna huantina y la empresa ejecutora Consorcio Huanta.

MEDIDAS. Según refirió, el 23 de febrero venció la última ampliación y que actualmente se encuentran en la etapa de verificación de los compromisos y en caso de que no se cumpla el acuerdo, la presente gestión procederá de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado con la resolución del Contrato a fin de que la municipalidad elabore un nuevo expediente y ejecutar mediante administración directa, para ello el gobierno local aún tiene un millón de soles en sus cuentas, además de ejecutar las cartas fianzas.

“La empresa está buscando una nueva conciliación, pero si en cuatro años no ha terminado a ejecutar el proyecto que nos garantiza que ahora si lo hará, por eso no podemos conciliar más, esas cosas no van conmigo”, precisó la autoridad edil.

Según informó, el proyecto inició a ejecutarse con 33 millones de soles, pero que a la fecha supera los 34 millones con las adicionales aprobados. Acotó que actualmente el proyecto se encuentra con una ejecución física del 94%, pero que los 6% restantes son componentes del expediente técnico que son fundamentales para su funcionamiento.

Finalmente, Renol Pichardo manifestó que la plana de regidores ya realizó la evaluación al proyecto y la denuncia se encuentra interpuesta ante la Contraloría General de la República y el Ministerio Público de quienes se espera que puedan concluir con las investigaciones para identificar a los presuntos responsables