Alcalde reveló que discotecas intentaron sobornarlo

Grave revelación, fue lo que hizo el alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, Yuri Gutiérrez, al asegurar que propietarios de discotecas le hicieron llegar sobres con dinero en efectivo con la condición que estos locales nocturnos que funcionan de manera informal, sin ninguna licencia, no sean intervenidos.

PROPUESTA. La autoridad edil señaló que la meta de la gestión es cerrar todos los centros nocturnos que no tengan licencia de funcionamiento, pero que en este proceso, recibió un sobre manila con diez mil soles, a fin de que algunas discotecas no sean ‘tocadas’, es decir, que les dejen funcionar sin ninguna restricción de operativos e intervenciones.

“No crean que a mi no me han buscado para decirme ‘toma tu sobre y cállate y no intervengas’ y si lo hicieron conmigo, creen que no han hecho lo mismo con los funcionarios”, se cuestionó la autoridad.

Agregó que este sobre fue devuelto de forma inmediata, aduciendo que antes de cualquier cosa, busca la seguridad en la ciudad.

El alcalde manifestó que en estos casos de corrupción, no existen pruebas, motivo por el cual no pudo hacer ña denuncia respectiva sobre las ‘ilegales ofertas’.

Haciendo un llamado a la población, el alcalde resaltó que la propuesta económica era recibir los diez mil soles de manera mensual, pero que él lo rechazó.

Acotó que si él recibió estas propuestas, seguro que los funcionarios también lo han hecho, motivo por el cual están alertas, debido a que hasta el momento no se tiene pruebas al respecto.

Por otro lado, el alcalde señaló que todas las discotecas sin licencia que se crean los ‘intocables’ están siendo clausurados cada fin de semana, donde el personal sale con operativos inopinados.

Finalmente, dijo que los errores de gestión serán corregidos e instó a la población a rechazar estos locales que generan inseguridad, expenden licor a menores de edad.