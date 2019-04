Alcaldesa podría ser denunciada sino toma acciones en feria dominical

Síguenos en Facebook

En más de 80 años que lleva de existencia la feria dominical del distrito de San Juan Bautista, ningún gobierno habría promovido su formalización y ahora que la alcaldesa María Luz Palomino intenta iniciar con dicho proceso se encontró con la oposición de una parte de los vecinos.

Hay que recordar que esa feria fue reubicada en dos oportunidades, primero desde la plaza principal del distrito hasta la avenida San Lorenzo, de ahí a las Américas.

“Esta plaza es una bomba de tiempo, por cuanto no esta ordenada, no esta señalizada, clasificada, no espacios de evacuación; es decir que si a algún vecino de la zona le ocurre algo, tal ve no pueda ser socorrido y la pregunta es ¿de quieran sería la responsabilidad, no es del vecino, ni del comerciante”, indicó la gerente municipal, Ana Mendieta.

Implicancia. Esa responsabilidad recaería en la entidad edil, por esa razón es que en coordinación con algunos dirigentes se inició un proceso de formalización, basado además en la Ley Orgánica de Municipalidades des, ley N°279 72, que faculta a la entidad edil a desarrollar acciones que garanticen la seguridad de la población.

Por su parte, la autoridad edil, María Luz Palomino, señaló que si bien no fueron a tocar cada puerta, si convocaron a los dirigentes y mediante un memorial iniciaron los trabajos de formalización.

“La formalización te da muchos beneficios para poder hacer crecer tu negocio y generar desarrollo, pero hay quienes se oponen”, refirió la autoridad edil.

Palomino Prado indicó que hay malos comerciantes se adueñan de más de un espacio; es decir que además de tener su restaurante, tiene pequeños puesto en otros puntos de la feria.

Trascendió que el día viernes se discutiría esta ordenanza que regula la formalización de los comerciantes de las Américas. Finalmente, Palomino exhortó a la población a asistir a las reuniones.