Ambulantes que se no empadronan generan desorden en Nery García

Los comerciantes que no se empadronaron serían los que estarían generando desorden en la zona de Nery García refiere la presidenta de la Federación de Comerciantes Ambulantes, Valentina Paucca Huamán.

De acuerdo al empadronamiento desarrollado por la Municipalidad provincial de Huamanga, hay once bases de comerciantes en el lugar que se habrían comprometido a seguir los acuerdos del plan de reordenamiento.

Trascendió que en el lugar hay comerciantes que a pesar de contar con sus puestos al interior del mercado se instalan en las zonas aledañas con tal de ganar más clientela.

Algunos convierten sus camiones en tiendas rodantes, pues sólo abren sus compuertas y expenden sus productos en plena pista.

Reubicación. La dirigente señaló que vienen buscando un espacio donde reubicarse de manera que dejen las calles, aunque para ello requieren del apoyo de las entidades públicas.

Dentro del plan de reordenamiento, será la Gerencia de Transportes la que se encargue de liberar las pistas de las tienda rodantes, mientras que de los policías municipales se encargarán de ordenar a los ambulantes lejos de las veredas.

“Nosotros no estamos e contra de los que no están asociados, pero también deben empadronarse y respetar los acuerdos, porque todos nuestros asociados nos esforzamos por dejar limpio, pero hay otros que vienen y dejan sucio”, indicó la presidenta.

Hay que recordar que el ordenamiento, según el subgerente de Comercio, Licencias y Fiscalización, Samuel Torres, se iniciaría desde el ocho de julio; no obstante no existe una fecha exacta por ser inopinado. De igual forma se anuncio que dicho ordenamiento será con la participación de la Fiscalía, la Policía y personal de entidad edil, esperando que no se llegue a la fuerza.